KV.by провели вебинар "Что такое «скам» и как не стать его жертвой"

26 ноября KV.by провели бесплатный онлайн-вебинар на тему "Что такое «скам» и как не стать его жертвой". Запись мероприятия уже доступна в Telegram-канале.

Спикером выступил Александр Дульский — руководитель отдела клиентского сервиса криптоплатформы BYNEX. Постоянный спикер на крипто- и банковских конференциях. 11 лет опыта работы в сфере финансов. Занимается развитием клиентского сервиса на BYNEX с момента ее запуска. Автор статей о криптовалютах. Криптоэнтузиаст.

На вебинаре Александр рассказал:

- Что такое скам в крипте простыми словами;

- Примеры скам монет и крипто-проектов;

- Как проверить коин на скам;

- Как не попасть на скам;

- Мифы о скаме в криптовалюте.

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