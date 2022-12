Студенты БГУИР стали призерами соревнований по программированию Northern Eurasia Finals-2022

Студенты факультета компьютерных систем и сетей участвовали в соревнованиях по программированию среди студентов Northern Eurasia Finals 2022. Всего в финалах приняли участие 280 команд. От БГУИР участвовало 4 команды, 2 из них заняли призовые места, сообщается на сайте вуза.



Результаты получились следующие:



Belarusian SUIR #3: Enter name of team (Вячеслав Ермаков, Даниэль Малец, Илья Смоляр. Тренеры - Иван Удовин, Вадим Владымцев) - 169 место;

Belarusian SUIR: turbosvin u+1f416 u+1f4a8 (Клим Северин, Никита Артихович, Александр Михей. Тренер - Антон Парамонов) - 129 место;

Belarusian SUIR #7: Brute Force - Best Force (Данила Бережной, Олег Волковский, Юрий Фарисей. Тренеры - Иван Удовин, Вадим Владымцев) - 107 место и диплом 3-й степени;

Belarusian SUIR #1: So stuffy (Александр Лосев, Никита Галух, Роман Марковец. Тренеры - Иван Удовин, Вадим Владымцев) - 27 место и диплом 2-й степени.



Команда So stuffy прошла в финал Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC, который пройдёт осенью 2023 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет).