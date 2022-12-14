«Лаборатория Касперского» рекомендует срочно обновить Chrome и Edge

Пользователи антивирусных решений «Лаборатории Касперского» начали получать оповещения о необходимости срочного обновления браузеров. По данным компании, Google уже выпустила обновления Chrome 108.0.5359.94 для операционных систем Mac и Linux, Chrome 108.0.5359.94/.95 для Windows и Chrome 108 (108.0.5359.79) для Android. Обновление для браузера Microsoft Edge выпустила и компания Microsoft.

Известно, что речь идёт об уязвимости CVE-2022-4262, которая, по данным «Касперского», уже используется в неблаговидных целях. Сообщается, что в Google предпочитают не раскрывать более подробную информацию об уязвимости во избежание роста числа атак на компьютеры и другие устройства пользователей.

Как сообщают в самой «Лаборатории Касперского», сам факт того, что уязвимости присвоили «высокий уровень критичности» и выпустили внеочередное обновление, говорит о серьёзности проблемы.

Если компьютер ещё не поражён злоумышленниками, способы устранения проблемы довольно просты — достаточно обновить браузеры, перейдя в их настройки. Обычно же разработчики обновляют браузеры в фоновом режиме. Для вступления обновлений в силу требуется закрыть и снова открыть браузер. Если настройки были выбраны верным образом, закрытые вкладки будут восстановлены.