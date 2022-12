Valve опубликовала рейтинги лучших игр 2022 года в Steam

Valve опубликовала списки лучших игр 2022 года в Steam. Списки составлены в нескольких категориях: лучшие по количеству продаж, новинки, количество игроков одновременно, выход из раннего доступа, а также игры для VR и Steam Deck. Игры в каждой категории расположены случайным образом: компания не разглашает конкретную выручку игр, а делит их на категории, показывающие примерное соотношение.

Лучшие игры года по размеру выручки

• Elden Ring

• Counter-Strike: Global Offensive

• Destiny 2

• Naraka: Bladepoint

• Apex Legends

• PUBG: Battlegrounds

• Dota 2

• Yu-Gi-Oh! Master Duel

Лучшие новинки года по размеру валовой выручки

В этот список вошли игры, вышедшие в 2022 году и получившие самый большой объём выручки за первые две недели после выпуска. Лучшие новинки каждого месяца также можно увидеть в новом разделе чартов Steam.

• Elden Ring

• Stray

• Warhammer 40,000: Darktide

• V Rising

• FIFA 23

• Yu-Gi-Oh! Master Duel

Самые популярные игры по числу игроков одновременно

В этом списке перечислены все игры, в которые в 2022 году играло от 40 000 пользователей одновременно. Valve сгруппировала игры по максимальному достигнутому числу одновременных игроков, но исключила резкие скачки, произошедшие из-за раздач и бесплатных выходных. Топ игр списка (более 240 000 игроков одновременно) выглядит так.

• Elden Ring

• Goose Goose Duck

• PUBG: Battlegrounds

• Apex Legends

• ARK: Survival Evolved

• Counter-Strike: Global Offensive

• Dota 2

• Destiny 2

• Yu-Gi-Oh! Master Duel

Лучшие выпускники раннего доступа

В эту группу вошли лучшие игры по валовой выручке за 2022 год как во время раннего доступа, так и после выхода из него.

• Vampire Survivors

• Dread Hunger

• Raft

• Mount & Blade II: Bannerlord

• Rogue Legacy 2

• World War 3

• Foxhole

Лучшие игры для Steam Deck

Этот список содержит самые популярные игры для Steam Deck, оценённые по ежедневному числу активных игроков в течение 2022 года. Учитываются игры, имеющие категории «Полностью совместимо» и «Можно играть».

• Elden Ring

• Vampire Survivors

• Cult of the Lamb

• No Man's Sky

• Hades

• Stray

Лучшие VR-игры

Список лучших VR-игр составлен на основе выручки за 2022 год. И хотя у многих продуктов в Steam есть дополнительные режимы для VR, в этот список попали только те игры, которые были разработаны исключительно для шлемов виртуальной реальности.

• Half-Life: Alyx

• Superhot VR

• VTOL VR

• Zenith: The Last City

• Boneworks

• Bonelab

• Beat Saber

• Pavlov VR

• Blade and Sorcery

• Into the Radius VR