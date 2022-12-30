Valve опубликовала рейтинги лучших игр 2022 года в Steam

Valve опубликовала списки лучших игр 2022 года в Steam. Списки составлены в нескольких категориях: лучшие по количеству продаж, новинки, количество игроков одновременно, выход из раннего доступа, а также игры для VR и Steam Deck. Игры в каждой категории расположены случайным образом: компания не разглашает конкретную выручку игр, а делит их на категории, показывающие примерное соотношение.
Лучшие игры года по размеру выручки
• Elden Ring
• Counter-Strike: Global Offensive
• Destiny 2
• Naraka: Bladepoint
• Apex Legends
• PUBG: Battlegrounds
• Dota 2
• Yu-Gi-Oh! Master Duel
Лучшие новинки года по размеру валовой выручки
В этот список вошли игры, вышедшие в 2022 году и получившие самый большой объём выручки за первые две недели после выпуска. Лучшие новинки каждого месяца также можно увидеть в новом разделе чартов Steam.
• Elden Ring
• Stray
• Warhammer 40,000: Darktide
• V Rising
• FIFA 23
• Yu-Gi-Oh! Master Duel
Самые популярные игры по числу игроков одновременно
В этом списке перечислены все игры, в которые в 2022 году играло от 40 000 пользователей одновременно. Valve сгруппировала игры по максимальному достигнутому числу одновременных игроков, но исключила резкие скачки, произошедшие из-за раздач и бесплатных выходных. Топ игр списка (более 240 000 игроков одновременно) выглядит так.
• Elden Ring
• Goose Goose Duck
• PUBG: Battlegrounds
• Apex Legends
• ARK: Survival Evolved
• Counter-Strike: Global Offensive
• Dota 2
• Destiny 2
• Yu-Gi-Oh! Master Duel
Лучшие выпускники раннего доступа
В эту группу вошли лучшие игры по валовой выручке за 2022 год как во время раннего доступа, так и после выхода из него.
• Vampire Survivors
• Dread Hunger
• Raft
• Mount & Blade II: Bannerlord
• Rogue Legacy 2
• World War 3
• Foxhole
Лучшие игры для Steam Deck
Этот список содержит самые популярные игры для Steam Deck, оценённые по ежедневному числу активных игроков в течение 2022 года. Учитываются игры, имеющие категории «Полностью совместимо» и «Можно играть».
• Elden Ring
• Vampire Survivors
• Cult of the Lamb
• No Man's Sky
• Hades
• Stray
Лучшие VR-игры
Список лучших VR-игр составлен на основе выручки за 2022 год. И хотя у многих продуктов в Steam есть дополнительные режимы для VR, в этот список попали только те игры, которые были разработаны исключительно для шлемов виртуальной реальности.
• Half-Life: Alyx
• Superhot VR
• VTOL VR
• Zenith: The Last City
• Boneworks
• Bonelab
• Beat Saber
• Pavlov VR
• Blade and Sorcery
• Into the Radius VR
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