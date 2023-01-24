Российские банки создали альтернативу Apple Pay

Российский "Альфа-банк" объявил о запуске платежных стикеров, которые созданы для замены сервисов бесконтактной оплаты смартфонами, более недоступных в стране.

Стикер выглядит как уменьшенная банковская карта без номера и CVV-кода. "Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна", — сказано в сообщении банка.

В дальнейшем, чтобы расплатиться, достаточно приложить телефон к терминалу. Аналогично можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ снятия. В банке заверили, что новый вариант оплаты безопасен: "У стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать в случае потери".

Сейчас клиенты российских банков могут оплачивать покупки с помощью QR-кода, стикер, в свою очередь, позволит совершать бесконтактные платежи большему числу пользователей. Стикер особенно актуален для пользователей iPhone, поскольку для них нет аналогов Apple Pay. Новый способ оплаты станет доступен с января текущего года.