Обновление Apple «ломает» Google Photos

Компания Apple выпустила свежую версию мобильной платформы – iOS 16.3.1 и iPadOS 16.3.1. Обновление проходит не без проблем, как показывают отзывы пользователей iPhone и iPad, установивших апдейт на свои устройства. 

Судя по всему тем, кто использует Google Photos (Google Фото), вероятно, следует пока избегать обновления. Или, как минимум, отнестись к нему с осторожностью. В социальных сетях появились многочисленные жалобы на работу сервиса Google после установки iOS 16.3.1 и iPadOS 16.3.1. Сообщается, что Google Photos «вылетает» сразу при попытке открыть приложение после обновления. 

Пока неизвестно, когда проблема будет решена и требуется ли для исправления обновление приложения  Google Photos со стороны пользователя или оно может быть выполнено на стороне сервера.

К сожалению, обновление iOS 16.3.1 и iPadOS 16.3.1 также включает исправление уязвимости, которая активно эксплуатируется злоумышленниками, поэтому пользователям придется выбирать между приложением Google Photos и улучшенной безопасностью устройства, пока проблема не будет решена.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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