Apple выпустила iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, watchOS 9.3.1 и macOS 13.2.1

Apple выпустила обновления iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 и macOS 13.2.1. Разработчики устранили одну высокоприоритетную уязвимость в системе безопасности, исправили различные ошибки и повысили стабильность системы, сообщается на сайте компании.

Обновления для устройств Apple исправляет уязвимость выполнения произвольного кода в WebKit/Safari. Для пользователей это изменение незаметно, однако это имеет непосредственное отношение к системе безопасности. Кроме того, разработчики исправили ошибку, при которой iCloud мог перестать отвечать на запросы.

Некоторые пользователи жаловались на ошибку Siri, из-за которой она не работала с функцией «Найти меня». Эту неполадку тоже устранили. В обновлении ОС HomePod решена проблема, которая приводила к сбою запросов «умного дома».

В iPhone 14 исправили сбои, которые происходили в работе Crash Detection. Эта функция помогает вызвать экстренные службы от имени пользователя, если тот попал в аварию. Среди пользователей в конце прошлого года участились случаи ложного срабатывания.

Обновление доступно для iPhone 8 и новее, всех моделей iPad Pro, iPad Air 3-го поколения и новее, а также iPad 5-го поколения и новее и iPad mini 5-го поколения и новее.