Honor представила игровые смартфоны WIN 2

Honor представила два новых смартфона линейки WIN — WIN 2 и WIN RT 2. Модели ориентированы на игры и длительную автономную работу: обе получили большие экраны с частотой 185 Гц, мощные процессоры Snapdragon и аккумуляторы от 10 100 до 12 070 мАч.

Honor WIN 2

Старшая модель построена на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и оснащена системой активного охлаждения с двумя вентиляторами. По данным производителя, смартфон способен выдавать до 185 fps в поддерживаемых играх.

Аппарат получил 6,89-дюймовый LTPS-OLED-дисплей разрешением 3104×1440 пикселей с частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Основная камера имеет разрешение 200 Мп, оптическую стабилизацию и сенсор размером 1/1,4 дюйма; также предусмотрены широкоугольный модуль на 12 Мп и фронтальная камера на 50 Мп.

Аккумулятор емкостью 10 100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную — 80 Вт, а также реверсивную зарядку. В смартфоне установлено до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и до 1 ТБ постоянной памяти UFS 4.1.

Honor WIN RT 2

Honor WIN RT 2 во многом повторяет старшую модель, но использует процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и один вентилятор в системе охлаждения. Главное отличие — увеличенная батарея на 12 070 мАч, при этом мощность проводной зарядки снижена до 90 Вт.

Дисплей, корпус, защита от воды и пыли IP69K, а также базовая конфигурация памяти у обеих моделей совпадают. При этом у WIN RT 2 основная камера получила сенсор 1/1,55 дюйма, а максимальный объем накопителя составляет 512 ГБ.

Предзаказ на оба смартфона уже открыт в Китае.