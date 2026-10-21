В ChatGPT появились закрытые чаты

OpenAI добавила в ChatGPT функцию Locked chats — защиту отдельных переписок паролем. Выбранные диалоги скрываются из основной истории, закреплённых чатов и поиска, а открыть их можно только после ввода четырёхзначного PIN-кода.

На смартфонах с iOS и Android доступ к защищённым чатам также можно получить с помощью Face ID, Touch ID или другого способа разблокировки устройства. Все такие переписки находятся в отдельном разделе Locked chats внутри меню Projects.

Функция рассчитана на ситуации, когда устройством пользуется другой человек или экран остаётся открытым. Однако блокировка не является сквозным шифрованием: она не влияет на сроки хранения переписки и на настройки использования данных для обучения моделей OpenAI. Компания также отмечает, что защита чатов не снимает с пользователей юридических обязательств.

Важно учитывать, что сброс PIN-кода безвозвратно удалит все заблокированные диалоги, а также сохранённые в них файлы и сведения из памяти, относящиеся только к этим чатам. Восстановить их, в том числе через поддержку OpenAI, будет невозможно. При этом обычная смена PIN-кода переписки не затрагивает.

Функция распространяется поэтапно и доступна владельцам бесплатной версии ChatGPT, а также подписок Go, Plus и Pro. На мобильных устройствах защищённые чаты можно использовать и в голосовом режиме, однако диалоги в Codex заблокировать нельзя.