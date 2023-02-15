Белорусский банк впервые запустил копитрейдинг для своих клиентов

Инвестиционная площадка MTBankFX сделала копитрейдинг доступным для всех белорусов. Новый вид инвестирования позволит зарабатывать с ограниченными рисками за счет копирования стратегий успешных трейдеров.

Ежегодно оборот этого рынка превышает 5 триллионов долларов, а значит, здесь можно сделать по-настоящему большие деньги. Работа с валютами и другими активами на Форекс – отличный вариант для тех, кто хочет получать дополнительный доход.

Копитрейдинг, который впервые стал доступен белорусам на инвестиционной площадке MTBankFX, позволяет новичкам копировать стратегии самых успешных трейдеров, а трейдерам с опытом – получать дополнительный доход.

Как работает копитрейдинг?

Все, что нужно, – подключиться к аккаунту профессионального трейдера и следовать за его стратегией: покупать и продавать именно то, что покупает ваш гуру. Если сделка принесла вам прибыль, то трейдер, чью торговую стратегию вы копировали, получает премию за успех. Вознаграждение трейдеру выплачивается только в случае положительного финансового результата по сделкам.

– МТБанк был первым банком, который предложил клиентам выход на рынок Форекс. Мы по праву можем назвать себя экспертами в этом вопросе. Копитрейдинг для нас и для наших клиентов – это новая ступень развития, которая 100% принесет позитивные плоды. Можно сказать, что это «win-win» стратегия для всех участников процесса, – прокомментировал запуск нового продукта Александр Приходько, начальник управления инвестиционного бизнеса МТБанка.



Кому подходит копитрейдинг?

Копитрейдинг как вид инвестирования подходит тем, кто хочет эффективно инвестировать, но не готов тратить время на обучение.

Профессиональный трейдер не может дать вам 100% гарантии прибыли, но может существенно снизить ваш риск потерь.

Зачем копитрейдинг профессионалу?

Копитрейдинг – это шанс для талантливого трейдера заявить о себе. Это именно тот серьезный профессиональный рост, о котором мечтают многие трейдеры-одиночки.

С помощью копитрейдинга профессиональный трейдер уже сейчас может зарабатывать больше не только за счет увеличения своего капитала, но и за счет вознаграждения с прибыли за копирование его сделок и получать дополнительный доход за предоставление сигналов через сервис копитрейдинга.

– Ключевое преимущество копитрейдинга на MTBankFX в том, что весь процесс максимально прозрачен. Мы можем говорить, что клиент-инвестор получает исчерпывающую информацию о результатах работы трейдера, и имеет доступ к профессиональной отчётности в своём личном кабинете. Средства инвесторов остаются на вашем собственном счете: нет необходимости переводить их на счет профессионального трейдера. Выплата вознаграждения трейдеру происходит только в случае фиксации прибыли, в то время как аналогичные сервисы будут взимать с вас ежемесячную подписку независимо от финансового результата, – поясняет Александр Приходько.

Важно помнить, что деятельность на финансовых рынках имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При осуществлении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.