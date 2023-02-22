В Беларуси стал доступен новый сервис бесконтактной оплаты – Swoo Pay

В Беларуси стал доступен Swoo Pay – новый сервис бесконтактной оплаты для смартфонов на Android, сообщил Альфа Банка в соцсетях.

Приложение Swoo — это цифровой кошелёк, который сертифицирован платёжной системой Mastercard. Для работы с сервисом необходимо скачать приложение в Google Play (в ближайшие дни оно появится в Huawei AppGallery) и привязать к нему свою банковскую карту. А при оплате выбрать нужную из списка и поднести свой смартфон к терминалу.

"Карты Mastercard от Альфа Банка уже поддерживают бесконтактную оплату через Swoo Pay — мы стали одним из первых партнёров сервиса в Беларуси", - сообщил Альфа Банк.