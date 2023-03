Google добавила новые функции в Android, Wear OS и Chrome OS

Google анонсировала несколько функций, которые в дальнейшем появятся в операционных системах Android, Wear OS и Chrome OS.

Функция Fast Pair в скором времени позволит подключать беспроводные наушники с хромбуку одним касанием. Если же они уже синхронизированы с Android-смартфоном, то подключение к ноутбуку с Chrome OS произойдёт автоматически. Google не уточнила, когда эта функция станет общедоступной, но было сказано, что соответствующее обновление будет выпущено в ближайшее время. В дополнение к этому сервис видеозвонков Google Meet получит поддержку шумоподавления на большем количестве устройств с Android.

Пользователи смогут легко масштабировать контент в браузере Chrome, увеличивая текст, изображения и видео до 300 %, сохраняя при этом макет просматриваемой страницы. В случае необходимости можно будет настроить предпочитаемый размер просматриваемого контента, чтобы не нужно было увеличивать масштаб при каждом новом открытии браузера. Это нововведение с сегодняшнего дня доступно в бета-версии Chrome, а позднее оно станет общедоступным.

На Android-устройствах появится возможность размещения виджетов со списками из Google Keep. За счёт этого будет проще управлять заметками и контролировать списки дел. Виджет будет отображаться в том же цвете, что был присвоен соответствующей заметке в приложении Keep, а также сможет синхронизироваться со смарт-часами пользователя. В Google Keep для Wear OS появились два новых ярлыка для главного экрана, которые позволят создавать заметки и списки дел с помощью голоса.

Инструмент обработки PDF-файлов в Android-версии приложения Google Диск теперь может добавлять к документам аннотации, т.е. краткое описание содержимого файла. Создавать и редактировать такие аннотации можно посредством использования виртуальной клавиатуры или стилуса. При необходимости аннотацию можно сохранить в виде отдельного файла.

Инструмент создания новых эмодзи Emoji Kitchen, который является частью Gboard, получил поддержку новых комбинаций смайлов, за счёт чего пользователи смогут создавать ещё больше разнообразных эмодзи. В дополнение к этому появятся новые анимации при проведении транзакций в Google Wallet.

В Wear OS появились дополнительные функции, которые должны сделать устройства на этой платформе более доступными для людей с ограниченными возможностями. Речь идёт о поддержке режима монозвучания, а также режимах цветокоррекции и шкалы определения интенсивности серого цвета.