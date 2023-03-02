Весенние скидки и бонусы для новых абонентов МТС

Присоединиться к весенним акциям могут новые абоненты МТС, выбрав тариф «Безлимитище X», тарифную линейку «Супер» или детский тариф «Супер Junior». Новички получат скидку на абонентскую плату и дополнительные пакеты интернета и минут, чтобы еще больше звонить и общаться в Сети этой весной. Предложение действует по 17 апреля 2023 года.

Акция «Весенние бонусы 2023» доступна новым абонентам при подключении на тарифные планы «Безлимитище Х», Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30» и «Супер Junior». А в рамках акции «Скидки для новых абонентов #Супер20МТС» можно подключиться на тариф «#Супер20МТС».

Так, ежемесячная абонентская плата в течение 180 дней, с учетом скидки, на тарифах «Супер 1» составит 9,90 рубля (далее — 12,90 рубля), «Супер 5» — 11,90 рубля (далее — 17,90 рубля), «Супер 20» — 17,90 рубля (далее — 24,90 рубля) и «Супер 30» составит 23,90 рубля (далее — 34,90 рубля). Еще один бонус в рамках акции «Весенние бонусы 2023» для новичков — пакет безлимитного интернета на неограниченной скорости на 3 месяца за 0 рублей на тарифных планах «Супер 20» и «Супер 30».

При подключении на тариф «Безлимитище Х», согласно условиям акции «Весенние бонусы 2023», стоимость абонплаты первые 180 дней составит 20,90 рубля, далее — 29,90 рубля. Также новички получат неограниченное число минут исходящих звонков во все сети страны в течение 3 месяцев после подключения.

В рамках акции «Весенние бонусы 2023» ежемесячный платеж на тарифе «Супер Junior» в течение первых 90 дней составит 9,90 рубля. Далее размер абонентской платы составит 14,90 рубля.

Стоимость абонентской платы тарифного плана «#Супер20МТС» составит 20,90 рубля в течение 180 дней в рамках акции «Скидки для новых абонентов #Супер20МТС». Далее — 24,90 рубля. Кроме того, в рамках предложения, новым абонентам предоставляется безлимит интернета по скорости на 3 месяца.

Подробнее об акциях «Весенние бонусы 2023» и «Скидки для новых абонентов #Супер20МТС» — здесь. Информацию о тарифных планах можно посмотреть на сайте.