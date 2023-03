Microsoft представила мультимодальную ИИ-модель Kosmos-1, способную анализировать содержание изображений, решать графические головоломки, распознавать текст, проходить визуальные тесты на IQ и понимать команды на естественном языке. Учёные считают, что создание мультимодального ИИ, способного работать в текстовом, аудио- и графическом режимах (включая видео), — ключевой шаг на пути формирования «общего искусственного интеллекта» (AGI), готового справляться с многопрофильными задачами не хуже людей.

По мнению исследователей, мультимодальное восприятие является необходимым элементом для создания AGI в контексте получения знаний и связи с реальным миром. Подробности концепции изложены в работе Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models, посвящённой структуре нового искусственного интеллекта. В работе рассказывается о том, как Kosmos-1 анализирует изображения и отвечает на вопросы о них, читает текст с изображения, пишет подписи к иллюстрациям и проходит визуальный тест на IQ.

Считается, что создание «общего искусственного интеллекта» позволит полностью заменить людей при выполнении любых интеллектуальных задач — именно это является конечной целью OpenAI, ключевого партнёра Microsoft в сфере ИИ. Впрочем, Kosmos-1, похоже, является проектом исключительно Microsoft. Исследователи называют свою работу «мультимодальной большой языковой моделью» (MLLM). Для понимания изображения по аналогии с ChatGPT новая система преобразует иллюстрацию в серию преимущественно текстовых «токенов», которые анализируются вычислительной машиной. В дальнейшем текст и другие элементы обрабатываются специальным декодером.

Известно, что Microsoft тренировала Kosmos-1, используя информацию из глобальной сети. После обучения возможности системы были проверены с помощью серии тестов, включающих оценку понимания языка, генерации текстов, классификации текстов без оптического распознавания символов. Проверялась возможность описания изображений, ответов на «визуальные» вопросы и выполнения других задач. Сообщается, что во многих тестах Kosmos-1 превосходит лучшие из существующих ИИ-моделей.

В настоящий момент модель делает только первые шаги в сфере мультимодальной обработки данных, но нетрудно предположить, что дальнейшие улучшения позволят добиться намного более впечатляющих результатов, позволяя ИИ взаимодействовать с любыми формами информации, что невероятно расширит возможности цифровых ассистентов. В будущем учёные обещают масштабировать модель и добавить ей возможность вести беседы.

В Microsoft сообщили, что планируют сделать Kosmos-1 доступным сторонним разработчикам.