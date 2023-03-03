Сервис Кошелек Pay прекращает свою работу в Беларуси

С 9 марта 2023 года сервис для бесконтактной оплаты Кошелек Pay прекращает свою работу в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба "Приорбанка".

В качестве альтернативы банк предлагает использовать новый сервис Swoo Pay, а также Samsung Pay, Garmin Pay и Mi Smart Band NFC, которые также позволяют осуществлять бесконтактные расчеты смартфонами и гаджетами.

Кошелёк Pay – мобильный платежный сервис для Android-смартфонов с NFC. Принцип работы сервиса основан на замене реального номера карточки на цифровой токен при осуществлении платежей