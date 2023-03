Samsung представила технологию CRD, учитывающую циркадный ритм человека

На выставке CES 2023 компания Samsung Electronics представила своим пользователям технологию цифровой гармонии (Calm Technology), благодаря которой происходит автоматическое подключение внешних устройств к экранам (мониторам или телевизорам) с помощью платформы Samsung SmartThings без участия пользователя.

В рамках реализации такого подхода компания Samsung получила первую в отрасли сертификацию технологии отображения, учитывающую суточный циркадный ритм (Circadian Rhythm Display — CRD) от немецкого агентства по тестированию и сертификации Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). Сертификация была получена для режима Eye Comfort Mode в телевизорах Samsung Neo QLED 2023 года, а также в моделях интерьерных ТВ The Frame, The Serif и The Sero.

Идея интеграции параметров суточного биоритма человека в дисплейные технологии может показаться необычной. Так что же именно вдохновило Samsung на такое решение, и как проходил процесс от планирования до разработки и сертификации? Чтобы узнать об этом подробнее, сотрудники Samsung Newsroom встретились с тремя экспертами, благодаря которым это стало возможно: Тэхван Чха (Taehwan Cha) лаборатория решений по улучшению качества изображения (Picture Quality Solution Lab), Гухон Ли (Gyuheon Lee) из группы разработки продукции и Бомгюн На (Beomkyun Rha) из группы планирования продукции.

«Наша основная цель — добиться наилучшего качества изображения, но при этом гарантировать безопасность такого просмотра для зрения, — отметил Бомгюн На (Beomkyun Rha), поясняя, почему Samsung решила заниматься вопросами суточного биоритма. — Результатом стало создание режима Eye Comfort (Ай Комфорт) для автоматической оптимизации качества изображения на основе изменений суточного ритма».

Интересной особенностью режима Eye Comfort стало использование искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения наиболее комфортных условий просмотра за счет автоматической фиксации уровня внешней освещенности. Режим Eye Comfort регулирует уровень яркости синего свечения экрана в зависимости от местного времени восхода и захода солнца, а также в зависимости от уровня внешнего освещения. Благодаря регулировке уровня яркости и режима цветности экрана, режим Eye Comfort формирует условия просмотра, аналогичные естественным условиям освещения, возникающим в дневное и ночное время. При этом пониженная яркость экрана и скорректированное значение цветовой температуры помогают улучшить качество сна после просмотра.

После того, как новая технология проходит стадии планирования и разработки, необходимо получить независимое подтверждение ее эффективности путем проведения сертификации внешним агентством. Процесс сертификации для технологии CRD начался стандартно — с утверждения соответствующих целей и стандартизированных критериев оценки.

В рамках проекта внешнего сотрудничества компания Samsung обратила внимание на индекс суточного стимула (CS), определенный Центром исследований освещения в США. Индекс CS может количественно выражать эффект режима Eye Comfort и представлять его в числовой форме, показывая взаимосвязь между мощностью источника света и подавлением секреции мелатонина у человека.

На основании этих данных компания Samsung в сотрудничестве с внешним исследовательским институтом разработала модель тестирования и приступила к организации проверки с агентством VDE для получения сертификата технологии циркадного ритма.

Несмотря на получение сертификата VDE, сотрудники, работающие над технологией CRD, не остановили свои разработки. Они по-прежнему ищут способы предоставить пользователям новые возможности для повышения качества просмотра. «Поскольку у людей разные предпочтения в отношении настроек изображения, моя задача состоит в разработке способа, с помощью которого пользователь мог бы сам отрегулировать качество изображения с учетом собственных предпочтений», — подчеркнул Гухон Ли (Gyuheon Lee).