Российским IT-компаниям могут бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль

В России предлагают бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая упоминает письмо замглавы Минцифры Александра Шойтова полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко.

Закон, который устанавливает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до конца 2023 года, был принят ещё в июле 2022 года. В письме изначально говорится о том, что нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний нужно продлить до 31 декабря 2024, а затем добавляется:

Принимая во внимание возможные сроки принятия законопроекта, фактический срок применения предлагаемых льгот будет ограничен календарным годом. В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль. Цитата из письма

Также издание упоминает законопроект, который предлагает расширить перечень IT-компаний, подпадающих под налоговые льготы. Сегодня налоговые льготы распространяются только на разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем, а также информационной безопасностью.