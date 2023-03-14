RuStore представил обновленный каталог приложений

Главной страницей магазина стал раздел «Интересное», где собрана актуальная информация для пользователей: новые или популярные приложения разных категорий, тематические и событийные подборки. Пользователи смогут лучше ориентироваться в магазине и узнавать о новых продуктах, а разработчики — использовать подборки как инструмент продвижения, сообщает пресс-служба компании.

Подборки стали более заметными благодаря новому дизайну в виде обложки с иллюстрацией темы подборки. Издатели отобранных сервисов смогут привлечь больше пользователей и лучше взаимодействовать с аудиторией.

Редакция RuStore еженедельно создает интересный и актуальный контент для пользователей. Например, из подборки можно узнать о выходе нового сериала, выбрать стриминговый сервис для просмотра и оформить подписку. За время существования стора редакция выпустила более 100 подборок, например, из приложений, которые помогут выучить иностранные языки, или с играми для домашних вечеринок.

Функциональность магазина постоянно расширяется: появилась возможность загружать свои разработки для юридических и физических лиц, запущены отзывы и рейтинги, уведомления, инструменты аналитики, рекомендации и тематические подборки, монетизация. В RuStore уже представлены около 80 из топ-100 самых популярных российских приложений и более 5 400 других сервисов от 4 000 компаний-разработчиков.