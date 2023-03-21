В ОАЭ представили летающий мотоцикл Xturismo Hoverbike

В Абу-Даби (ОАЭ) представили летающий ховербайк Xturismo, способный подниматься на высоту до 20 м и двигаться в течение 40 минут без дозаправки и подзарядки со скоростью до 80 км/ч. Ожидается, что модель будет использоваться в спасательных, поисковых и иных операциях.

Утверждается, что Xturismo Hoverbike оптимален для использования в относительно неблагоприятных природных условиях, например — в пустынной местности. Модель разработана местной компанией Bayanat, дочерним подразделением местной ИИ-компании G42 при сотрудничестве с японской Aerwins Technologies. Новинку продемонстрировали в ходе мероприятия, проходившего в понедельник, на котором присутствовали представители полиции Абу-Даби, Министерства культуры и туризма ОАЭ и Министерства здравоохранения.

Новинка выполнена из высокопрочного углеродного волокна, используемого в авиации и космической индустрии. Ховербайк весит 300 кг — запасов горючего хватит на полёт в течение 40 минут со скоростью 80 км/ч. В Японии уже успешно прошли испытания, производство планируется организовать в ОАЭ, здесь же модель будет оптимизирована под локальные климатические условия.

Разработка получила турбированный четырёхтактный гоночный бензиновый двигатель Kawasaki мощностью 230 л.с., а четыре электродвигателя позволят с помощью винтов управлять транспортным средством в полёте. Bayanat известна разработкой современных транспортных решений — недавно она уже представила беспилотные машины и автономные такси TXAI, а ховербайк разработан в рамках расширения программы «умной мобильности». Впрочем, взятый за основу японский исходный ховербайк демонстрировали ещё более года назад, и его уже можно заказать за $555 тыс.

По словам разработчиков, новинка может использоваться не только в спасательных, поисковых и полицейских операциях, но и в нефтегазовой индустрии, строительном секторе и других сферах. Ховербайк может летать не только над твёрдой поверхностью, но и над водой, а также использоваться совместно с беспилотниками — в ОАЭ их активно внедряют для обеспечения нужд полиции, пожарных и обнаружения людей, находящихся в беде.