МТС готовится к запуску связи на строящихся станциях минского метро

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС провел проектно-изыскательные работы для развертывания инфраструктуры мобильной связи на новых станциях третьей ветки минского метро.

Общая длина перегонов между тремя строящимися станциями — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец» — более 3 километров. На платформах, тоннелях, а также переходах между станциями станут доступны услуги по технологиям 3G и 4G (UMTS900/UMTS2100/LTE-1800).

В тоннелях между станциями будет проложен излучающий кабель, который обеспечит непрерывный и стабильный доступ к мобильному интернету и услугам связи. Его подключат к радиомодулям базовых станций внутри технических помещений перегонов. Кроме того, на платформе, в вестибюлях, в кассовых залах и в переходах будут установлены специальные приемо-передающие антенны.

Напомним, в ноябре 2020 года МТС также обеспечил доступность голосовой и интернет-связи для абонентов первых четырех станций третьей ветки метро — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

За время работы третьей линии метро пассажиры новых станций прокачали более 219 тыс. ГБ мобильного интернета и проговорили почти 57 тыс. часов.

Самой «качающей» оказалась станция «Ковальская Слобода»: с момента открытия абоненты использовали около 67 тыс. ГБ интернет-трафика. Самый интернет-активный месяц на 4-х станциях — сентябрь. Среда — самый интернет-активный день на третьей ветке, а пик мобильной нагрузки приходится на период с 18.00 до 19.00.