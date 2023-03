Apple запустила сервис рассрочек Apple Pay Later в США

Компания Apple представила Apple Pay Later — фирменный сервис рассрочки, позволяющий пользователям Apple Pay оплачивать покупки частями. Вместо того, чтобы отдать всю сумму сразу, новый сервис предлагает разделить оплату на четыре платежа, распределённых на шесть недель — без процентов и комиссий. Правда, доступна рассрочка от Apple пока лишь в США.

Пользователи могут оформить рассрочку в Apple Pay Later на сумму от $50 до $1000. Деньги можно использовать для оплаты покупок в интернете и в приложениях для iPhone и iPad, сделанных в магазинах, принимающих Apple Pay. Пользователи смогут легко отслеживать, управлять и погашать свои займы в Apple Pay Later через уже знакомое приложение Apple Wallet.

Начиная с сегодняшнего дня Apple начнёт приглашать отдельных пользователей к использованию предварительной версии Apple Pay Later, а в ближайшие месяцы планирует предложить сервис всем желающим.

Чтобы начать работу с Apple Pay Later, пользователи смогут подать заявку на заём в Wallet без ущерба для своей кредитной истории. Затем им будет предложено ввести сумму, которую они хотели бы взять в заём, и согласиться с условиями Apple Pay Later. В процессе рассмотрения заявки будет проведена мягкая проверка кредитоспособности, чтобы убедиться, что пользователь находится в хорошем финансовом положении до получения займа. После одобрения заявки пользователь увидит опцию Pay Later при выборе оплаты с помощью Apple Pay. После настройки Apple Pay Later пользователи также могут подать заявку на кредит непосредственно в процессе оформления заказа при совершении покупки.

Apple Pay Later встроен прямо в Wallet, поэтому пользователи смогут просматривать, отслеживать и управлять всеми своими займами в одном месте. Пользователи смогут увидеть общую сумму к погашению по всем своим существующим займам, а также общую сумму, которую нужно погасить в ближайшие 30 дней. Можно будет увидеть предстоящие платежи в виде календаря в Wallet. Перед наступлением срока платежа пользователи также получат уведомления через Wallet и по электронной почте, чтобы иметь возможность планировать платежи. Пользователям будет предложено привязать дебетовую карту из Wallet в качестве способа погашения займа, а вот кредитные карты не принимаются.

Apple Pay Later как и сам Apple Pay требует аутентификации с помощью Face ID, Touch ID или пароля, а история транзакций и займов пользователей никогда не передается и не продается третьим лицам для маркетинга или рекламы.

Apple Pay Later предлагается Apple Financing, дочерней компанией Apple, которая отвечает за оценку кредитоспособности и кредитование. Apple Financing планирует сообщать о займах Apple Pay Later в кредитные бюро США начиная с осени этого года, чтобы они отражались в общем финансовом профиле граждан и могли способствовать развитию ответственного кредитования как для кредиторов, так и для заемщиков. Apple Pay Later поддерживается через программу Mastercard Installments, поэтому продавцам, принимающим Apple Pay, не нужно ничего делать, чтобы внедрить Apple Pay Later. Если торговое предприятие принимает Apple Pay, Apple Pay Later станет опцией для его клиентов во время оформления заказа в интернете и в приложениях. Эмитентом платежных реквизитов Mastercard, используемых для совершения покупок с помощью Apple Pay Later, является банк Goldman Sachs.