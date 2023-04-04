Ракетная компания Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве

Ракетная компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве в США после того, как не смогла получить новые инвестиции.

Компания по запуску спутников прекратила свою деятельность несколько недель назад, но надеется найти покупателя для своего бизнеса. На прошлой неделе компания, расположенная в Калифорнии, объявила о сокращении 85% из 750 сотрудников.

Ранее в этом году ракета Virgin Orbit не смогла осуществить первый в истории запуск спутника с территории Великобритании. Дэн Харт из Virgin Orbit сказал, что хотя компания "предприняла большие усилия", чтобы решить проблему с финансами и получить больше финансирования: "В конечном итоге мы должны сделать то, что лучше для бизнеса".

Он сказал, что Virgin Orbit теперь сосредоточится на поиске покупателя для бизнеса, "чтобы обеспечить ясность в отношении будущего компании для ее клиентов, поставщиков и сотрудников".

Virgin Orbit была основана в 2017 году и является ответвлением от компании Ричарда Брэнсона по космическому туризму Virgin Galactic. Она запускает ракеты из-под модифицированных самолетов Boeing 747 для отправки спутников в космос.