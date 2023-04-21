"Белкарт" обновила логотип и фирменный стиль

Платежная система "Белкарт" впервые за 10 лет обновила логотип и фирменный стиль.

По словам представителей компании, "Белкарт" меняется, отвечает на современные запросы рынка и подчеркивает позицию бренда, выраженную слоганом "Тебе ближе".

Композиция из восьми элементов, символизирующая василек, упростилась. Логотип стал легким, динамичным и выглядит более современно. Кроме того, изменилась надпись: теперь она выполнена строчными буквами. Цветовая гамма практически не изменилась.