Евросоюз ввёл новые правила, ограничивающие рыночную власть ИТ-гигантов

В сентябре Евросоюз утвердит интернет-платформы, на которые будут распространяться новые ограничения «Закона о цифровых рынках» (DMA) и которые получат статус «привратников». Однако условия нового режима регулирования конкуренции вводятся заранее — теперь компании должны привести свой бизнес в соответствие с ними.

Некоторые громкие имена, вроде Apple, Amazon, Google, Meta и Microsoft совершенно очевидно достигнут статуса «привратников» по DMA. Закон применяет фиксированный набор обязательств к так называемым «привратникам», которые отвечают определённым совокупным критериям: во-первых, они должны работать как минимум с одной «основной платформенной услугой» (к ним относятся поисковые системы, социальные сети, магазины приложений, некоторые службы обмена сообщениями, виртуальные помощники, веб-браузеры, операционные системы и услуги онлайн-посредников).

Во-вторых, они должны иметь достаточно большой размер и укоренившееся положение на рынке, чтобы подпадать под действие режима. Это означает, что годовой доход в Европейской экономической зоне должен составлять или превышать 7,5 млрд евро в каждом из последних трех финансовых лет, иметь среднюю рыночную капитализацию или «эквивалентную справедливую рыночную стоимость», которая составляла не менее 75 млрд евро в последнем финансовом году, а также предоставлять услуги основной платформы как минимум в трех странах-членах ЕС.

Примеры обязательств DMA включают в себя: ограничения на использование платформами-шлюзами данных третьих лиц, а также требования о предоставлении третьим лицам данных об использовании их приложений; запреты на самостоятельное использование ссылок и навязывание потребителям приложений или настроек по умолчанию; требования к совместимости, в том числе для служб мессенджеров-шлюзов; требования к магазинам приложений не блокировать возможность сторонней загрузки и не требовать от разработчиков использования их собственных сервисов (например, платёжных систем); запрет на отслеживание пользователей для целевой рекламы без их согласия, а также другие условия.

Привратники также должны быть «важными воротами для бизнес-пользователей к конечным потребителям». По мнению Комиссии ЕС, DMA, имеет место, если рассматриваемая компания предоставляет услуги основной платформы с 45М+ ежемесячными активными конечными пользователями в ЕС и более чем 10 000 ежегодных активных бизнес-пользователей в ЕС в последнем финансовом году.

Законодатели ЕС недавно определили 19 очень крупных онлайн-платформ (VLOP), которые подпадают под родственное DMA регулирование — под действие «Закона о цифровых услугах» (DSA), который перезагружает режим управления электронной коммерцией для крупных компаний. Вполне вероятно, что некоторые из тех технологических гигантов, которые уже были названы VLOP в соответствии с DSA, также попадут под влияние DMA, а это означает, что они получат дополнительные «конкретные обязательства» помимо требований DSA о алгоритмической прозрачности.

Новые правила чётко нацелены на обеспечение того, чтобы цифровые рынки оставались «открытыми и конкурентными», навязывая фиксированный набор поведенческих условий компаниям. Большое изменение здесь заключается в том, что условия применяются заранее — идея состоит в том, чтобы активно регулировать цифровых гигантов, которые имеют право устанавливать правила для других компаний, которым необходим доступ к их основным услугам, заставляя «привратников» поддерживать конкуренцию и учитывать потребительские нужды.

Тем не менее, для раскрутки общеевропейского регулирования потребуется некоторое время. Также есть некоторые опасения по поводу того, насколько подготовлена Комиссия, чтобы проявить свою смелость и взять на себя такую надзорную роль, регулируя некоторые из самых мощных платформ в мире.