На конференции Google I/O компания Google анонсировала облачный ИИ-суперкомпьютер Compute Engine A3, который сможет предложить клиентам компании до 26 000 ускорителей вычислений NVIDIA H100. Это ещё одно доказательство того, насколько большое значение Google придаёт конкурентной битве с Microsoft за первенство в области ИИ. Что интересно, самый быстрый в мире на сегодняшний день общедоступный суперкомпьютер Frontier оснащён 37 000 ускорителями AMD Instinct 250X.

«Для наших клиентов мы можем предоставить суперкомпьютеры A3 до 26 000 GPU в одном кластере и работаем над созданием нескольких кластеров в крупнейших регионах», — заявила представитель Google, добавив, что «не все наши местоположения будут масштабироваться до такого большого размера». Таким образом любой облачный клиент Google может получить в своё распоряжение заточенный под ИИ суперкомпьютер с числом ускорителей вычислений до 26 000.

Клиенты Google Cloud смогут тренировать и запускать приложения ИИ через виртуальные машины A3 и использовать службы разработки и управления ИИ Google, доступные через Vertex AI, Google Kubernetes Engine и Google Compute Engine. Виртуальные машины A3 основаны на чипах Intel Xeon четвёртого поколения (Sapphire Rapids), которые работают в связке с ускорителями H100. Пока не ясно, будут ли виртуальные CPU поддерживать ускорители логических выводов, встроенные в чипы Sapphire Rapids.

Google утверждает, что A3 обеспечивает производительность для задач ИИ до 26 экзафлопс, что значительно сокращает время и затраты на обучение ИИ. Необходимо учитывать, что компания указывает производительность вычислений в специализированном формате для обучения ИИ TF32 Tensor Core с одинарной точностью, что демонстрирует производительность примерно в 30 раз выше, чем математика с плавающей запятой с двойной точностью FP64, которая используется в большинстве классических приложений.

Количество графических процессоров стало важной визитной карточкой облачных провайдеров для продвижения своих услуг в сфере ИИ. Суперкомпьютер Microsoft в Azure для ИИ, созданный в сотрудничестве с OpenAI, имеет 285 000 ядер CPU и 10 000 ускорителей на GPU. Microsoft также анонсировала свой суперкомпьютер для ИИ следующего поколения с ещё большим количеством графических процессоров. Облачный сервис Oracle предоставляет облачный доступ к кластерам, насчитывающим до 512 GPU и работает над новой технологией для повышения скорости обмена данными между ними.

Хотя Google продолжает рекламировать собственные чипы для искусственного интеллекта TPU v4, используемые для запуска внутренних приложений ИИ, таких как Google Bard, ускорители на GPU от NVIDIA стали де-факто стандартом для построения инфраструктуры ИИ. Инструментарий параллельного программирования NVIDIA CUDA обеспечивает самые быстрые результаты благодаря специализированным ядрам ИИ и графическим ядрам H100.

Облачные провайдеры осознали, что универсального подхода недостаточно — требуется инфраструктура, специально созданная для обучения ИИ. Поэтому в настоящее время происходит массовое развёртывание систем на базе ускорителей H100, а NVIDIA в марте запустила собственный облачный сервис DGX, стоимость аренды которого значительно выше по сравнению с арендой систем на ускорителях A100 предыдущего поколения. Утверждается, что H100 на 30 % экономичнее и в 3 раза быстрее, чем NVIDIA A100, например, в обучении большой языковой модели MosaicGPT с семью миллиардами параметров.

A3 является первым облачным ИИ-суперкомпьютером, в котором GPU подключены через инфраструктурный процессор (IPU) Mount Evans, разработанный совместно Google и Intel. «В A3 используются IPU со скоростью 200 Гбит/с, передача данных от одного GPU к другому осуществляется в обход CPU через отдельные интерфейсы. Это позволяет увеличить пропускную способность сети до 10 раз по сравнению с нашими виртуальными машинами A2, с низкими задержками и высокой стабильностью пропускной способности», — утверждают представители Google.

Суперкомпьютер A3 построен на основе сетевой структуры Jupiter, которая соединяет географически разнесённые кластеры CPU через оптоволоконные каналы связи. Одна виртуальная машина A3 включает восемь ускорителей H100, соединённых между собой с помощью запатентованной технологии NVIDIA. Ускорители будут подключены через коммутаторы NVSwitch и использовать NVLink со скоростью обмена данными до 3,6 Тбит/с.

Аналогичную скорость скоро готова будет предложить Microsoft на своём ИИ-суперкомпьютере, построенном на тех же технологиях NVIDIA. При этом суперкомпьютер от Microsoft может похвастаться сетевыми возможностями от производителя чипов Quantum-2 со скоростью до 400 Гбит/с. Количество ускорителей вычислений H100 в своём ИИ-суперкомпьютере следующего поколения Microsoft пока держит в секрете. Но вряд ли оно окажется меньше, чем у главного конкурента.