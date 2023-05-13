В Европейском парламенте приняли новый закон c требованиями для разработчиков ИИ

В Европейском парламенте приняли новый закон, который называется AI Act. Он устанавливает требования для разработчиков ИИ, а также правила, которым должны подчиняться создатели таких систем. Это позволит, как ожидается, обеспечить безопасность, прозрачность, экологичность и этичность в вопросе применения ИИ на территории ЕС.

Так, новый закон запрещает использование ИИ-систем с неприемлемым уровнем риска для безопасности людей. Это, к примеру, системы, которые так или иначе манипулируют людьми, используя социальную инженерию, различные методы манипуляций или использующиеся для социальных оценок.

Помимо этого, ИИ запрещено использовать для таких задач:

Удалённая биометрическая идентификация в общественных местах и в режиме реального времени. Это разрешается только полиции и лишь после решения суда.

Использование ИИ для разделения людей на категории по гендерным, расовым, религиозным или иным параметрам.

Использование прогностических систем для полиции, которые работают на базе профилирования.

Использование ИИ для распознавания эмоций в правоохранительных органах, пограничных службах, ??в учебных заведениях и на рабочих местах.

Извлечение биометрических данных из социальных сетей или с видеозаписей с камер видеонаблюдения для создания базы данных.

Также закон вводит понятие ИИ-систем «высокого риска», которые могут потенциально причинить вред человеку. В числе таковых есть рекомендательные алгоритмы социальных сетей. Их разработчикам нужно будет обеспечивать высокое качество данных для обучения ИИ, а также зарегистрировать системы в европейской базе данных.

При использовании же чат-ботов, разработчики и поставщики обязаны уведомить пользователей, что те они взаимодействуют с ИИ, а не с живым оператором. Для генеративных же нейросетей установлено требование об указании авторства контента. То есть, нужно явно указать, что картинка или текст сгенерированы ИИ.