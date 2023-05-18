AGON by AOC занял первое место среди мировых брендов игровых мониторов

AGON by AOC объявил о своем лидирующем статусе среди международных производителей игровых мониторов согласно отчету IDC Quarterly Gaming Tracker за 4/2022 квартал. Игровой бренд AGON by AOC, специализирующийся на производстве мониторов, опередил своих конкурентов и занял первое место на мировом рынке игровых мониторов благодаря передовым технологиям (таким как MiniLED и DisplayHDR 1400), исключительной производительности (мониторы с частотой обновления до 360 Гц) и неизменному стремлению обеспечить совершенный игровой опыт. В прошлом году бренд AGON by AOC выпустил 5-е поколение мониторов AGON с обновленным дизайном и высокопроизводительными матрицами, а также представила совершенно новые технологии в линейке AGON PRO.
Анна Стефанчик (Anna Stefańczyk), директор по развитию маркетинга AOC Global, рассказала: «Мы рады быть лидирующим брендом игровых мониторов в мире. Это было бы невозможно без невероятной поддержки геймерского сообщества и клиентов по всему миру, которые верят в наши знания и опыт в создании исключительных продуктов с отличным соотношением цены и качества. Мы продолжим расти и стремиться к созданию инновационных и передовых продуктов, которые будут удовлетворять потребности нашего разнообразного геймерского сообщества».
AGON by AOC предлагает широкий ассортимент игровых мониторов, который привлекает больше геймеров благодаря своим трем подкатегориям:
- AOC GAMING: Разработанные для любителей и опытных геймеров, эти мониторы подходят игрокам всех категорий, начиная от создателей контента и стримеров вплоть до тех, кому нравиться экшн и приключения. Линейка AOC GAMING подчеркивает важность игрового опыта, предоставляя разнообразные возможности, которые удовлетворят различные потребности и интересы геймеров. Категория AOC GAMING предоставляет начинающим и опытным геймерам высококачественные мониторы по доступным ценам, такие как модели 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK или U28G2XU2/BK.
- AGON: Направленная на более профессиональную целевую аудиторию, линейка AGON обслуживает опытных геймеров, которые стремятся стать профессиональными киберспортсменами, как их любимые звезды киберспорта и стримеры. С премиальным дизайном и полезными дополнительными функциями, мониторы AGON обеспечивают плавный и увлекательный игровой опыт для многопользовательских игр в жанре шутеров и MOBA. Пятое поколение мониторов AGON представляет последний 32-дюймовый AG325QZN/EU с частотой обновления кадров 240 Гц и временем отклика до 1 мс GtG, обеспечивая опытным геймерам возможность раскрыть свой истинный потенциал благодаря быстрым реакциям.
- AGON PRO: Созданные для элиты геймерского сообщества, мониторы AGON PRO разработаны для создателей контента и профессиональных киберспортсменов, таких как знаменитые команды G2 Esports, RNG и Furia Esports, спонсируемые AGON by AOC, которые требуют самых лучших технологических решений. Эти пользователи движимы конкуренцией и, стремясь достичь личных рекордов, ищут инновационные функции, исключительную производительность и непревзойденное качество, чтобы удовлетворить свои геймерские амбиции.
Мониторы AGON PRO предлагают совершенный опыт в популярных киберспортивных играх, таких как шутеры и MOBA. Также линейка предлагает мониторы, специально разработанные для игры League of Legends, такие как AG275QXL. Модели AGON PRO оснащены передовыми технологиями, такими как подсветка MiniLED для достижения пиковой яркости 1000 нит с зонами локального затемнения (AG274QZM), или высокими частотами обновления кадров до 360 Гц и профессиональными инструментами, такими как анализатор NVIDIA Reflex (AG254FG).
Благодаря встроенным функциям, таким как переключатель KVM и интерфейс USB-C (AG324UX), эти модели прекрасно подойдут создателям контента и другим профессиональным пользователям, а включенные дополнительные аксессуары, такие как защита экрана Screen Shield (в выбранных моделях) или контроллер QuickSwitch, значительно улучшают игровой опыт, будь то матчи на турнирах по киберспорту или в комфортном гостиничном номере. Следите за новостями про мониторы AGON PRO 6-го поколения, которые принесут еще больше долгожданных технологий геймерам по всему миру.
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