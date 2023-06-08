9 июня в Минске пройдет День электротранспорта EV DAY-2023

День электротранспорта пройдет в Минске 9 июня. Мероприятие соберет широкий круг участников: промышленные предприятия, научные организации, компании-импортеры электромобилей. В их числе - BKM Holding, МАЗ, ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, СЗАО «БЕЛДЖИ», ООО «МотоВелоЗавод», ОАО «Витязь», ООО «РЭНЕРА», ГПО «Белэнерго», компании «Атлант-М Электромобили», «Green cars», «Electro-car», «MultiMotors», «E-power», «SkyWell», «Автоидея», «Белтелеком», ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси, каршеринговые компании и другие. Об этом сообщает Министерство энергетики Республики Беларусь.

На выставке будет представлен легковой и грузовой электротранспорт, последние образцы отечественных электробусов, элементы компонентной базы для электромобилей. Посетители смогут увидеть самые популярные модели электрокаров, а также новинки авторынка, получить актуальную информацию по вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания электромобилей, узнать о развитии в стране сети зарядных станций.

Выставка проводится ежегодно с целью продвижения информации о преимуществах электромобилей как экологичного, экономичного, комфортного вида транспорта.

Организатором мероприятия выступает Министерство энергетики совместно с ПО «Белоруснефть» при поддержке Мингорисполкома. Место проведения – площадка у Национальной библиотеки Беларуси.