Пять фильмов на выходные, чтобы отметить День отца

В третье воскресенье лета большинство стран мира празднуют День отца. Поэтому вместе с видеосервисом VOKA предлагаем отметить его семейным просмотром фильмов о папах – заботливых, чудаковатых, строгих, понимающих, самых разных.

«Крупная рыба» (2003)

Эдвард Блум – мастер рассказывать невероятные истории о своей молодости о том, как жажда странствий увела его из родного городка и он обошел весь мир. В его рассказах есть великаны и бури, ведьма и поющие сиамские близнецы. Эти бесконечные истории Блума нравятся всем, кроме его сына Уилла, который вырос без отца.

«Капитан Фантастик» (2016)

Бен живёт в лесу с шестью своими детьми. Они говорят на нескольких языках, разбираются в квантовой физике, философии и литературе, а вместо Рождества отмечают день рождения Ноама Хомского. Они умеют охотиться, способны разделать добычу и приготовить её на костре, а также находятся в прекрасной физической форме. Когда их мать, лежащая в больнице, умирает, всему семейству приходится отправиться в большой мир на её похороны.

«Папы» (2022)

Четыре непохожих истории о семейных отношениях и отцовской любви. Эти новеллы рассказывают о том, насколько непростыми, запутанными и разными могут быть наши отношения с папами. Несмотря на возраст и жизненные невзгоды, мы все равно всегда остаемся для них детьми – неотъемлемой частью их судьбы.

«Знакомство с родителями» (2000)

Чтобы заручиться согласием отца любимой девушки, герой отправляется знакомиться с ним. Самый лучший день для предложения – свадьба её сестры. Только он не знает, что отец девушки – отставной агент ЦРУ.

«Завтрак у папы» (2015)

Директор рекламного агентства Саша Титов не ожидал встретить на пороге пентхауса назойливую 10-летнюю Алю, которая считает его отцом. Ради важного тендера он готов притвориться семьянином и принять девочку. Как далеко зайдёт эта игра?

***

С подпиской «Все включено» пользователи видеосервиса VOKA могут смотреть в хорошем качестве и не отвлекаясь на рекламу контент крупнейших онлайн-кинотеатров START, more.tv, viju, PREMIER, самые популярные мультфильмы и мультсериалы от мировых студий, прямые трансляции спортивных событий.

Кроме того, зрителям доступно более 130 ТВ-каналов различной тематики. Абоненты «МЕГА Макс» от А1 могут смотреть их по умолчанию – этот пакет включен в их перечень услуг. Также пользователям тарифного плана доступен безлимит домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и мобильная связь с безлимитным доступом в интернет и неограниченным количеством минут во все сети. В дополнение ко всем преимуществам «МЕГА Макс», новые абоненты получат возможность бесплатно раздавать мобильный интернет на любые устройства в рамках акции.