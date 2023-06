В Steam начали блокировать игры, созданные с применением ИИ

Компания Valve начала блокировать публикуемые в Steam игры, которые созданы с использованием сгенерированных ИИ ресурсов. Исключение якобы составляют случаи, когда разработчики могут доказать, что имеют законное право на применение подобной интеллектуальной собственности.

На Reddit появился пост ветерана игровой индустрии Саймона Карлесса (Simon Carless), в котором он рассказал о размещении в Steam ранней версии игры с использованием «вполне очевидно сгенерированного ИИ контента», который разработчики позже планировали доработать вручную. В ответ Valve заблокировала публикацию, заявив, что может изменить позицию, если будет доказано, что разработчик имеет необходимые права на некоторый контент. По словам Карлесса, в своём послании Valve подчеркнула, что использованные материалы, по всей вероятности, сформированы ИИ на основе защищённых авторским правом работ сторонних авторов. Поскольку права на подобный ИИ-контент неочевидны, компания не готова публиковать игру — если только разработчик не сможет убедительно подтвердить, что имеет права на интеллектуальную собственность, использованную для тренировки ИИ.

В Valve заявили, что дадут разработчикам единственную возможность удалить весь спорный контент перед перезаливкой на платформу. Команда попыталась улучшить контент, «устранив очевидные признаки работы ИИ», но после перепроверки Valve снова отклонила игру, сославшись на то, что не может предлагать пользователям игры, на которые разработчик не имеет всех необходимых прав.

Как известно, тренировка ИИ на общедоступном контенте подняла юридические вопросы, ранее не существовавшие. Тем не менее, хотя использование созданных ИИ материалов всё ещё находится в «серой» правовой зоне, в некоторых регионах мира вопрос уже решается. Так, по имеющимся данным, в Японии не так давно объявили, что использование общедоступного контента для тренировки ИИ не является нарушением законов об интеллектуальной собственности. В частности, это может означать, что для тренировки модели можно использовать данные из Сети без каких-либо разрешений владельцев.

По словам Карлесса, не вполне понятно решение Valve отклонить игру, поскольку некоторые предложения в Steam носят явные признаки использования ИИ. В частности, This Girl Does Not Exist, выпущенная в сентябре 2022 года студией Cute Pen Games, позиционируется как «первая в своём роде игра», при создании которой разработчики практически полностью полагались на искусственный интеллект. В описании утверждается, что всё, включая историю, героев, оформление и даже озвучку, сгенерировано с помощью систем на основе машинного обучения.

Другими словами, в Valve отсутствует единый общепринятый подход к блокировке игр с элементами, созданными ИИ — в Steam есть немало таких, в описании которых применение ИИ упомянуто прямо. При этом возможность блокировки всё время сохраняется, и это следует принимать в расчёт разработчикам.