Stability AI представила новую нейросеть

Компания Stability AI решила принять участие в гонке технологий искусственного интеллекта и представила собственную нейросеть под названием StableCode. Она способна написать программный код на нескольких языках программирования.

Программисты могут использовать нейросеть StableCode в трех режимах: базовый, режим инструкции и в виде длинного контекстного окна. Так, разработка Stability AI может стать не только полезным инструментом, но и средством для обучения и повышения квалификации.

Нейросеть обучали на данных BigCode, который содержит открытый исходный код на разных языках. Сейчас ИИ поддерживает такие языки программирования, как Python, Java, JavaScript, Go, C, C++ и markdown. Также нейросеть способна работать с крупными проектами, состоящими из нескольких файлов.