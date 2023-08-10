У корпоративного мессенджера Slack обновился дизайн

Корпоративный мессенджер Slack за время своего существования обзавёлся набором полезных функций, таких как оповещения, база знаний и др. Постепенная интеграция новых инструментов привела к тому, что пользовательский интерфейс стал загромождённым, а получить доступ к некоторым функциям в нём весьма затруднительно. Чтобы исправить это, разработчики обновили интерфейс Slack, собрав все доступные пользователю инструменты в одном месте.

Наиболее заметным изменением в Slack стало появлением новой вертикальной боковой панели, которая располагается в левой части рабочего пространства. В раздел «Домой» помещены стандартные функции приложения, такие как каналы и их списки.

Под разделом «Домой» расположилась вкладка с личными сообщениями. Облик этого раздела напоминает то, что пользователи привыкли видеть в социальных сетях: в левой части вертикально расположен список контактов, а справа — окно с диалогами. Теперь в этой вкладке будут отображаться все диалоги пользователя, прежде сюда попадали только недавние беседы

Далее на боковой панели разместилась вкладка «Активность», которую разработчики называют «унифицированным почтовым ящиком». Здесь собраны все сообщения, упоминания и реакции на сообщения из всех рабочих пространств Slack, в которых состоит пользователь. Предполагается, что собранная в этом разделе информация поможет пользователям более продуктивно начинать рабочий день.

Ещё ниже расположена вкладка «Позднее», предназначенная для сообщений и задач, выполнение которых можно отложить. Подобная функция была в Slack и ранее, но теперь её проще найти. Разработчики отметили, что инструмент «Сохранить на потом» являлся одним из труднодоступных, поэтому они решили привлечь к нему больше внимания, вынеся в боковую панель.

Кнопка «Ещё», расположенная в нижней части боковой панели, позволит добавить новые «Холсты», просматривать доступные каналы и др. Распространение нового дизайна Slack началось на этой неделе. В зависимости от выбранного тарифного плана он станет доступен пользователям в течение некоторого времени, точные сроки озвучены не были.