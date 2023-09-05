Карта «МТС Деньги» стала доступна для бесконтактных платежей через приложение Белкарт Pay

У пользователей карты «МТС Деньги» появилась возможность добавить ее в мобильное приложение Белкарт Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона в одно касание. Еще одно преимущество — для совершения операции даже не нужен интернет.

Совершать платежи картой «МТС Деньги» через приложение Белкарт Pay проще и быстрее, чем с помощью другого банковского пластика или, тем более, наличных. Кроме того, в приложение встроены функции безопасности и конфиденциальности.

Белкарт Pay — это мобильное приложение от платежной системы Белкарт для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Оно доступно владельцам устройств на базе операционной системы Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC, а также на смартфонах Huawei.

Подробности можно узнать на странице банка-эмитента карточки «Банк Дабрабыт» по ссылке.