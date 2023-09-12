В Беларуси стал доступен Huawei Pay для оплаты покупок смартфоном

В Беларуси заработала система мобильных платежей Huawei Pay. Она позволяет оплачивать покупки смартфоном Huawei. Сервис уже доступен держателям карточек UnionPay Беларусбанка.

Huawei Pay действует по всей Беларуси. Платить с помощью гаджета можно в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и других местах с бесконтактными терминалами. Это

также можно делать в других странах.

Сервис работает вместе с приложением «Кошелёк Huawei», которое можно скачать в магазине AppGallery. Привязка карточки к Huawei Pay занимает пару минут, после чего «пластик» под рукой не нужен – достаточно смартфона.

Транзакции полностью безопасны. Система не хранит реквизиты карточки в смартфоне и не раскрывает при совершении платежей. Вместо них используются токены – цифровые коды, которые передаются в зашифрованном виде.

Для настройки Huawei Pay на смартфоне нужно открыть приложение «Кошелёк Huawei», выбрать кнопку с символом «+» и следовать инструкциям.

При оплате нужно выбрать карточку в приложении «Кошелёк Huawei», подтвердить операцию пин-кодом или биометрией и поднести устройство к терминалу. Оплата занимает доли секунды. Во время расчетов смартфон может быть не подключен к интернету.

В Беларуси сервис Huawei Pay доступен держателям карточек UnionPay Беларусбанка и работает со смартфонами Huawei с фирменной оболочкой EMUI 12 и выше, а также поддержкой технологии NFC.