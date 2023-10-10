Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

Онлайн-маркетплейс Wildberries собирается внедрить опцию дополнительного подтверждения заказа. Таким способом компания надеется свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или посторонними.

Запуск новой функции связывают с ситуацией, которая произошла в конце декабря прошлого года. Тогда пятилетняя дочь покупательницы из Санкт-Петербурга, играя со смартфоном, сделала заказ 93 товаров на 250.000 российских рублей (более 8.000 белорусских). Женщина попыталась отменить заказы, обращалась в техподдержку, но ей ничем не смогли помочь. Забирать посылки она не стала, но была вынуждена заплатить за возврат, а затем обратилась в суд. В июне 2023 года суд постановил вернуть покупательнице 9300 рублей, выплатить ей 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также уплатить штраф в размере 5650 рублей.

Опцию подтверждения планируется запуститить в течение месяца, подключить ее можно будет по желанию. Среди вариантов реализации — pin-код, Touch ID, Face ID и их аналоги.