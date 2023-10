Samsung провела ежегодную конференцию разработчиков Samsung Developer Conference

Компания Samsung Electronics провела ежегодную конференцию разработчиков Samsung Developer Conference (SDC), которая прошла в конференц-центре Moscone Center в Сан-Франциско. Уже девятая по счету конференция для разработчиков и партнеров была посвящена инновациям Samsung и стратегии по созданию экосистем следующего поколения. В рамках мероприятия Samsung представила разработчикам свои инновационные платформы, включая Bixby, Samsung Knox, SmartThings и Tizen.

Представители Samsung продемонстрировали новые способы создания более безопасного, здорового и экологичного пользовательского опыта с помощью экосистемы, способной взаимодействовать с различными устройствами. Функциональность экосистемы была существенно расширена за счет новых возможностей подключения в рамках SmartThings и обновленной системы защиты Samsung Knox Matrix. На мероприятии также была представлена последняя версия лучшего в своем классе мобильного пользовательского интерфейса One UI 6. Интерфейс отличается множеством персонализированных стилей и новым функционалом для максимально эффективного использования смартфона.

Представления Samsung о технологической архитектуре умного дома отражены в инновационных технологиях SmartThings. С момента актуализации единого стандарта Matter в прошлом году, общее количество пользователей SmartThings, подключивших совместимые продукты и сервисы, увеличилось до более чем 290 миллионов. Теперь разработчикам стало проще создавать приложения на основе SmartThings, благодаря прикладному интерфейсу SmartThings Home API. А интерфейс SmartThings Context API предоставляет новые способы применения искусственного интеллекта и сенсорных технологий для улучшения пользовательского опыта.

Samsung встраивает функциональность SmartThings Hub в существующие и новые продукты, например, в свои саундбары и телевизоры Smart TV, чтобы пользователи могли легко активировать функции умного дома со своих подключаемых устройств. Такая сеть с несколькими центрами управления также означает, что, когда придет время заменить или добавить новое устройство, в наличии уже будет мощная и стабильная сеть со множеством хабов, готовых поддерживать работу умного дома. Эффективность экосистемы была увеличена за счет совместных проектов Samsung с компанией Aqara, представители которой также рассказали, как их датчики Интернета вещей (IoT) взаимодействуют с платформой SmartThings для создания более интуитивно понятного и доступного функционала умного дома.

На конференции SDC23 компания Samsung также анонсировала метки второго поколения SmartTag2. Благодаря автономности до 700 дней, степени защиты от воды и пыли по классу IP67, а также обтекаемому и компактному дизайну, метки SmartTag2 помогают отслеживать потерянные предметы под дождем, снегом и даже под землей с помощью подключения по стандарту Bluetooth Low Energy (BLE).

Голосовой помощник Bixby все активнее интегрируется со SmartThings. В этом году Samsung анонсировала более интуитивное управление командами для среды с несколькими устройствами. Теперь, даже если в одном и том же пространстве есть несколько подключенных устройств, Bixby определяет, какое устройство лучше всего подходит для каждой команды, лучше понимая каждый сценарий. В будущем Bixby будет обеспечивать персонализированный опыт с помощью простых команд, досконально понимая языки пользователей и воспринимая их намерения.

Поскольку количество подключаемых устройств постоянно растет, критически важным становится обеспечение безопасности и конфиденциальности данных. В прошлом году компания Samsung представила Knox Matrix, основанную на блокчейне концепцию безопасности будущего, в котором устройства, объединенные в экосистему, смогут защищать друг друга, а также своих пользователей. В 2023 году Samsung обновляет ключевые функции Knox Matrix, включая синхронизацию учетных данных Credential Sync и проверку компонентов Trust Chain. Samsung также активно внедряет Knox Vault на различных устройствах, включая телевизоры Samsung Neo QLED 8K 2023 года, а также некоторые смартфоны серии Galaxy A, которые будут выпущены в 2024 году с One UI 6 или более поздней версией. Эти технологии, разработанные с учетом требований эпохи цифровой подключенности, предоставляют пользователям возможность безопасно заниматься любимыми делами.

За последнее десятилетие операционная система Tizen эффективно использовалась для управления различными устройствами, включая телевизоры, бытовую технику, мониторы и электронные вывески. В этом году Samsung объявила, что Tizen появится на еще большем количестве устройств, включая бытовую технику с 7-дюймовым экраном, а также улучшит возможности устройств с искусственным интеллектом (on-device AI) и центрами управления Home AI Edge Hub. Благодаря технологии Home AI Edge устройства с низкой вычислительной мощностью смогут запрашивать поддержку искусственного интеллекта у других устройств в доме с мощными вычислительными ресурсами, такими как центральные и нейронные процессоры. В конечном итоге это сделает все устройства в доме умными.

Tizen обеспечивает иммерсивный игровой процесс Samsung, в том числе работу платформы Samsung Gaming Hub, которая теперь поддерживает 3000 игр на облачной платформе — на 300% больше, чем в прошлом году. Сейчас лучшее время для знакомства с виртуальным миром игр на Tizen благодаря технологии HDR10+ GAMING и инструменту Samsung IRIS для разработчиков графики.

ОС Tizen также предлагает расширенную поддержку растущей полупроводниковой архитектуре с открытым исходным кодом RISC-V и языку программирования RUST, а также новым функциям, таким как Remote Test Lab для тестирования приложений, и работе телевизионных устройств Samsung в облаке.

Новый интерфейс One UI 6 предлагает больше способов сделать использование смартфона проще, удобнее, понятнее и «персонализированнее». Он включает в себя обновленную панель быстрого доступа Quick panel с интуитивно понятным интерфейсом и настройками, сгруппированными вместе для более удобного использования. В One UI 6 также представлен новый эксклюзивный шрифт One UI Sans, улучшающий читабельность текста. Интерфейс One UI 6 анализирует просматриваемую фотографию и с помощью искусственного интеллекта предлагает наиболее подходящие варианты редактирования в одном легкодоступном инструменте. А с помощью Samsung Studio можно вносить многослойные изменения в видео, например, добавлять текст, стикеры и музыку.

Также в рамках конференции SDC23 компания Samsung Electronics представила новые решения для поддержания здоровья, основанные на возможностях подключения. Обновленный цифровой опыт поддержания здоровья, предоставляемый платформой SmartThings и сервисом Samsung Food, а также персонализированной средой для хорошего сна становится доступным благодаря возможностям подключения пользователей, устройств и сервисов. В рамках этих проектов компания Samsung объявила о своей постоянной поддержке программы Samsung Privileged Health SDK, позволяющей разработчикам и партнерам создавать цифровые решения для отслеживания физического состояния и самочувствия с использованием датчика Samsung BioActive 3-в-1.

Кроме того, Samsung рассказала о недавнем сотрудничестве в области клинических исследований с такими организациями, как Brigham & Women’s Hospital, MIT Media Lab, Тулейнский университет и Samsung Medical Center. В рамках конференции на сцене также выступила доктор Патти Мэйс (Pattie Maes) из MIT Media Lab.

Samsung поделилась подробной информацией о своем новом сервисе Samsung Food, включающем технологии Food AI и Vision AI, которые предлагают новый уровень взаимодействия различных подключенных устройств. Сюда входит программа для обмена рецептами, сервис по покупке продуктов питания, персональные рекомендации и многое другое. Samsung планирует предложить интеграцию сервисов Samsung Health и Samsung Food, чтобы пользователи могли получать рекомендации по рациону питания.