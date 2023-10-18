Опубликованы скриншоты Xiaomi HyperOS

Недавно Xiaomi объявила о своих планах выпустить платформу HyperOS, которая сменит интерфейсную надстройку MIUI. Официальный дебют ОС ожидается с выходом флагмана Xiaomi 14, но её скриншоты просочились в китайскую соцсеть Weibo уже сейчас.

Одним из наиболее заметных изменений стал обновлённый дизайн центра управления — он занимает центральное место, что отражает важность данного компонента с позиции разработчика: Xiaomi позиционирует HyperOS как унифицированную платформу. Для компании это не эволюционное развитие MIUI, а стратегический шаг в рамках грядущего выхода компании на рынок автомобильных систем: компонент Xiaomi Wonderful Center предлагает межэкранную интеграцию с различными устройствами.

В HyperOS переработана конфигурация переключателей быстрого доступа — ярлыков стало больше, а расположены они более гармонично. Это решение облегчает как навигацию, так и работу в многозадачном режиме. В сравнении с MIUI 14 видно, что Xiaomi внесла изменения в настройку экрана блокировки, рабочий стол, центр управления, компонент погоды, календарь и другие компоненты — в частности, экран блокировки теперь предлагает больше возможностей кастомизации. Новая платформа позиционируется как часть экосистемы с единым интерфейсом, которая включает не только смартфоны, но и другую продукцию Xiaomi — компания собирается выпускать даже электромобили.