Вышла новая песня The Beatles, которую создали ИИ и Питер Джексон

Вышла «новая» песня Битлз (первая с 1995 года). «Now and then» доступна на потоковых сервисах, а история создания песни привлекла множество внимания. интерес со стороны поклонников культовой рок-группы. Пол Маккартни и Ринго Старр обратились к революционным технологиям и машинному обучению, чтобы собрать воедино готовый трек из старой lo-fi записи Джона Леннона.
Впервые The Beatles попытались сделать что-то на основе демо Леннона «Now and then» в середине 90-х, когда Маккартни, Джордж Харрисон и Старр воссоединились для работы над «новыми» песнями, которые войдут в альбомы группы Anthology. Они успешно завершили «Free as a Bird» и «Real Love», наложив аранжировки всей группы поверх демо Леннона.
Но прогресс над «Now and then» в конечном итоге застопорился — в основном из-за технических проблем, из-за которых с оригинальной лентой было сложно работать. «На демо-записи Джона фортепиано было немного плохо слышно. И в те дни, конечно, у нас не было технологии, позволяющей осуществить разделение», — сказал Маккартни в новом мини-документальном фильме о песне. «Каждый раз, когда нам хотелось немного больше услышать голос Джона, появлялось это фортепиано и омрачало картину».
В конечном итоге сессия трио с участием Маккартни, Харрисона и Старра закончилась, так и не закончив песню. Поворотный момент наступил в начале этого десятилетия, когда режиссер Питер Джексон работал над своим документальным фильмом «Возвращение» для Disney Plus. Его команда разработала технологию, которая позволяла им взять практически любое музыкальное произведение (даже древние демо) и «разделить все различные компоненты на отдельные треки на основе машинного обучения». Маккартни и Старр поняли, что это их возможность вернуться назад и дать песне финал, которого он заслуживает.
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