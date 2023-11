Вышла новая песня The Beatles, которую создали ИИ и Питер Джексон

Вышла «новая» песня Битлз (первая с 1995 года). «Now and then» доступна на потоковых сервисах, а история создания песни привлекла множество внимания. интерес со стороны поклонников культовой рок-группы. Пол Маккартни и Ринго Старр обратились к революционным технологиям и машинному обучению, чтобы собрать воедино готовый трек из старой lo-fi записи Джона Леннона.

Впервые The Beatles попытались сделать что-то на основе демо Леннона «Now and then» в середине 90-х, когда Маккартни, Джордж Харрисон и Старр воссоединились для работы над «новыми» песнями, которые войдут в альбомы группы Anthology . Они успешно завершили «Free as a Bird» и «Real Love», наложив аранжировки всей группы поверх демо Леннона.

Но прогресс над «Now and then» в конечном итоге застопорился — в основном из-за технических проблем, из-за которых с оригинальной лентой было сложно работать. «На демо-записи Джона фортепиано было немного плохо слышно. И в те дни, конечно, у нас не было технологии, позволяющей осуществить разделение», — сказал Маккартни в новом мини-документальном фильме о песне. «Каждый раз, когда нам хотелось немного больше услышать голос Джона, появлялось это фортепиано и омрачало картину».