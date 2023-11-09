Google запустила ИИ-поиск более чем в 120 странах (но не в Беларуси)

Google сообщила о запуске основанной на искусственном интеллекте поисковой службы SGE (Search Generative Experience) в 120 новых странах, кроме того, она получила поддержку четырёх новых языков. Пользователям из России, Беларуси, ЕС и ряда других стран сервис по-прежнему недоступен.

В этом году Google активно занималась тестированием SGE: сначала ИИ-поиск обладал лишь базовыми возможностями и был доступен только в США, но постепенно компания расширяла как набор функций, так и географию службы. Сервис позволяет пользователям получать развёрнутые ответы на свои вопросы, наиболее важные аспекты подкрепляются ссылками на источники. До настоящего момента он был доступен в США, Индии и Японии, и, как отметила Google, отзывы пользователей из всех трёх стран были положительными. Поэтому в компании приняли решение добавить SGE поддержку четырёх новых языков — испанского, португальского, корейского и индонезийского — и расширить его присутствие на более чем 120 новых стран. Жители этих стран теперь могут включить новый формат поиска в разделе Search Labs: в настольной версии браузера Chrome он появится уже сегодня, а в приложении — на следующей неделе.

Помимо расширения географии присутствия, SGE продолжает обрастать и новыми функциями. В Google отметили, что пользователи сочли чрезвычайно полезной возможность задавать дополнительные вопросы по результатам поисковой выдачи, поэтому начали внедрять эту функцию: теперь прямо в результатах поиска можно будет задавать новые вопросы. На начальном этапе эта возможность появится только у англоязычных американских пользователей, но в перспективе она будет доступна и в других регионах.

Ещё одним нововведением стало расширение функций переводчика: учитывая культурные особенности, дословный перевод не всегда оказывается оптимальным способом передать смысл — необходимо учитывать контекст и идиоматические выражения. Поэтому на странице перевода можно будет выбирать отдельные слова и раскрывать их конкретные значения. Функция пригодится и в том случае, когда необходимо перевести не текст, а лишь отдельное слово. А когда в предложенной фразе отдельные слова можно перевести разными способами, они будут подчёркиваться. На момент запуска эта функция будет доступной лишь в США и только при переводе с английского на испанский.

Наконец, при работе с SGE расширился и научный контекст. В августе поисковая выдача по некоторым научным дисциплинам, таким как история и экономика, обогатилась ссылками на определения важных терминов. Теперь это коснулось также медицины и программирования. И снова на начальном этапе функцией смогут воспользоваться только англоязычные пользователи из США.