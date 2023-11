Be My Eyes AI предлагает поддержку на базе GPT-4 для незрячих клиентов Microsoft

Microsoft работает над улучшением качества обслуживания клиентов на основе ChatGPT-4 от OpenAI для пользователей с нарушениями зрения в рамках партнерства с Be My Eyes, компанией, которая помогает людям с нарушениями зрения решать повседневные задачи с помощью зрячих волонтеров.

Microsoft интегрирует созданный Be My Eyes инструмент цифрового визуального помощника — Be My AI — в свою службу Microsoft Disability Answer Desk, позволяющую слабовидящим пользователям Microsoft решать технические проблемы или выполнять такие задачи, как обновление программного обеспечения, без помощи агента колл-центра. После тестирования инструмента в начале этого года на пользователях Microsoft компания Be My Eyes заявила, что инструмент обрабатывает запросы в среднем за четыре минуты, что составляет менее половины среднего времени разговора с агентами-людьми. Кроме того, только 10 процентов решили поговорить с представителем службы поддержки клиентов после взаимодействия с инструментом искусственного интеллекта.