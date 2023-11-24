Lenovo подала иск против ASUS

Lenovo подала иск против ASUSTek Computer и ASUS Computer International, требуя возмещения ущерба и прекращения продаж ноутбуков серии Zenbook и других продуктов, которые предположительно нарушают патентные права Lenovo. Всего в иске упоминаются четыре патента Lenovo, которые описывают шарнирное устройство экрана, систему управления питанием, технологию уменьшения задержки Wi-Fi и оригинальный способ использования тачпада.

В иске, поданном 15 ноября в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, говорится, что Lenovo требует иска «о возмещении ущерба, включая упущенную выгоду, причиненного предполагаемым нарушением патентных прав».

Lenovo требует, чтобы ASUS «прекратила продвигать, рекламировать, распространять, предлагать к продаже, продавать или иным образом передавать, включая перемещение или доставку инвентаря». , которые нарушают четыре рассматриваемых патента. Однако Lenovo утверждает, что эти ограничения не нанесут существенного вреда потребителям или конкуренции в США из-за меньшей доли рынка Asus. По данным IDC, в третьем квартале 2023 года доля ASUS составляла около 7,1% рынка ПК (включая ноутбуки и настольные компьютеры), при этом лидировала Lenovo с долей 23,5%.