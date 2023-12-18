Xiaomi сообщила о глобальном выпуске HyperOS

Компания Xiaomi 18 декабря сообщила о глобальном выпуске своей новейшей HyperOS. Стоит отметить, что ранее операционной системой могли пользоваться только в Китае. Однако сейчас обновление ОС начало распространяться и в других странах.

Ранее сообщалось, что распространение обновления начнется лишь в начале следующего года. Однако сроки были перенесены на декабрь 2023 года.

HyperOS получат смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra, Redmi Note 12 и Redmi Note12S, Poco F5 и планшет Xiaomi Pad 6. Как и всегда, обновление будет проходить постепенно, поэтому не сразу будет доступно всем пользователям.