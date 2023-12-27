В сервисе "МТС Деньги" появилась возможность заказать пластиковую карту "Мир" от "ЮМoney"

Пользователи сервиса "МТС Деньги" теперь могут заказать карту "Мир" от "ЮMoney". Она позволяет совершать платежи в Беларуси и России и получать кешбэк за покупки.

Плаcтиковая карта от "ЮMoney" дает возможность расплачиваться за товары и услуги со скидками от магазинов, получать кешбэк за покупки, совершать денежные переводы на электронные кошельки и карты. Пополнение счета осуществляется через ЕРИП, предварительно нужно пройти идентификацию через МСИ.

Платежи с карты от "ЮMoney" доступны на территории Беларуси и России. Дополнительно к ней можно бесплатно выпустить виртуальную карту "Мир".

Чтобы оформить пластиковую карту от "ЮMoney", необходимо в сервисе "МТС Деньги" сначала кликнуть на соответствующий баннер или перейти по ссылке, ознакомиться с условиями договора публичной оферты и нажать кнопку "Заказать карту". Затем в сервисе "МТС Деньги" (или любом другом платежном приложении) в дереве ЕРИП выбрать услугу "E-POS — оплата товаров и услуг" и ввести код 22823-1-mts.

Стоимость оформления пластиковой карты "Мир" от "ЮMoney" составляет 30 рублей. При оплате необходимо указать ФИО и адрес доставки. После заказа пластиковая карта придет по почте в течение 1-3 дней. Далее необходимо зарегистрироваться в системе "ЮMoney", придумать ПИН-код, пройти процедуру активации и пополнить счет, чтобы пользоваться всеми возможностями карты.