Новый резидент «Великого камня» создаст производство серверного оборудования

17 января 2024 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Серверком» (Республика Беларусь).

В «Великом камне» будет создано предприятие по выпуску серверного оборудования, а также систем хранения данных для государственных, коммерческих организаций и учреждений Республики Беларусь. Компания будет осуществлять проектирование, производство, а также установку оборудования. Продукция предназначена для внутреннего рынка.

Напомним, что в этом году появился еще один резидент – ООО «Научно-техническое байтстроение» (КНР). Он будет осуществлять разработку комплексных решений для обеспечения безопасности больших объемов данных, в частности, защиту от таргетированных атак. Компания организует собственный дата-центр для экономически эффективного обеспечения всех услуг необходимой инфраструктурой.

Индустриальный парк «Великий камень» представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.