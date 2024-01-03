Новый резидент "Великого камня" будет разрабатывать систему безопасности для больших объемов данных

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Научно-техническое байтстроение» (КНР). Инициатором проекта является компания Hangzhou Baseline Digital Technology Co.

Резидент парка будет осуществлять разработку комплексных решений для обеспечения безопасности больших объемов данных, в частности, защиту от таргетированных атак. Компания организует собственный дата-центр для экономически эффективного обеспечения всех услуг необходимой инфраструктурой.

Индустриальный парк «Великий камень» представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.