Компания «Яндекс» сообщила о решении ограничить часть функций «Яндекс 360»

«Яндекс» временно ограничил часть функций сервисов «Яндекс 360», в том числе облачного хранилища «Диск». В компании объяснили это необходимостью снизить нагрузку на серверы и сохранить работоспособность основных сервисов после повреждения инфраструктуры в результате атак беспилотников.

«Мы осознанно ограничили часть функций “Яндекс 360”, в том числе “Диска”, чтобы сохранить главное — работоспособность сервисов», — сообщили в компании РБК. Там добавили, что команда продолжает работать над восстановлением полного доступа к возможностям платформы.

В веб-версии «Диска» сейчас нельзя массово скачивать файлы. Пользователям также недоступны скачивание одной или нескольких папок, альбомов и нескольких файлов одновременно, а также кнопка «Скачать все» при переходе по публичной ссылке. При этом отдельный файл по такой ссылке можно выбрать и скачать.

В компании уточнили, что через программное обеспечение по-прежнему можно загружать доступные файлы и папки. По данным РБК, в приложении «Диска» файлы не открываются, однако скачать отдельные файлы можно.

В результате атак БПЛА были повреждены дата-центры «Яндекса» в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. На фоне повреждений инфраструктуры компании произошёл масштабный сбой в Рунете.