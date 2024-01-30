Zoom представил свое приложение для Vision Pro

Компания Zoom представила свое приложение для Apple Vision Pro. Новое приложение предоставляет такие возможности, как поддержка «персонажа» для пользователей, позволяющие использовать цифровой аватар во время звонков, 3D совместное использование объектов, функция чата «Командный чат» и многое другое.

Функция Apple Persona сканирует лицо пользователя и позволяет ему получить пространственное представление о себе в Vision Pro. Специальное приложение Zoom поддерживает Persona, позволяя участникам встречи видеть движения их лиц и рук. Zoom on Vision Pro также будет использовать технологию AR гарнитуры, поэтому видеозвонки отображаются в виде плавающего окна, сливающегося с физическим пространством пользователя.

«Zoom на Apple Vision Pro создает захватывающий опыт, что идеально подходит для пользователей, желающих чувствовать, что они находятся в одной комнате со своими коллегами и клиентами без необходимости использования дополнительного физического оборудования или настройки». – заявила компания в своем блоге.

Благодаря трехмерному интерфейсу приложений VisionOS пользователи могут делиться 3D-файлами в Zoom и видеть, как объекты в их среде оживают. Компания использует игровой дизайн в качестве примера использования, объясняя, что он может позволить дизайнерам «сотрудничать и делиться новейшими моделями персонажей» с товарищами по команде. Совместное использование 3D-объектов не будет доступно при запуске, но Zoom заявляет, что он появится этой весной.

Этой весной в приложении также появятся командный чат и функция, которую Zoom называет «закрепление в реальном мире». Team Chat является конкурентом Zoom Slack и позволяет пользователям легко обмениваться информацией с коллегами. Платформа видеоконференций запустила функцию чата еще в марте 2023 года.

Наконец, владельцы гарнитуры Vision Pro могут закрепить до пяти участников собрания Zoom в любой точке своего окружения. У них также есть возможность удалить фон закрепленных участников, что, как надеется компания, поможет пользователям чувствовать себя более связанными.