В Беларуси началась разработка платформы для цифрового рубля

"Центр банковских технологий" в январе приступил к разработке платформы для цифрового рубля и в настоящее время привлекает новых сотрудников для реализации данного проекта. Платформа будет базироваться на открытом блокчейне Hyperledger Fabric. Программистам предстоит разработать ядро платформы, а затем и финансовые сервисы. Об этом сообщает "Экономическая газета".

Тема внедрения цифрового рубля поднималась на расширенном заседании правления Нацбанка, состоявшемся на минувшей неделе. Заместитель председателя правления центробанка Дмитрий Калечиц назвал реализацию проекта по внедрению цифрового белорусского рубля «одним из значимых направлений развития в платежной сфере».

Цифровой рубль – новая, еще одна форма белорусского рубля (помимо наличной и безналичной). Фактически это та же криптовалюта, но только эмитируемая государством.

Россия в текущем году приступила к тестированию расчетов с цифровым рублем на реальных операциях. По мнению руководства белорусского Нацбанка, наибольший интерес технологии, на которых основана эмиссия цифровых рублей, «будут представлять в трансграничных платежах».

Тема внедрения цифровой валюты центробанка в России, в Беларуси, а также в других странах в последние годы актуализировалась по двум причинам. Первая – рост популярности криптовалют, что чревато уходом значительного количества транзакций в сферу, которая неподконтрольна государству. Вторая причина повышения интереса государств к теме внедрения цифрового рубля в России и в Беларуси – санкции. Предполагается, что новая (виртуальная) форма денег позволит странам выстроить межгосударственные финансовые потоки, которые смогут существовать даже в условиях санкций.