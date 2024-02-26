HONOR представила новые продукты и технологии с AI-поддержкой на выставке MWC 2024

HONOR объявила о глобальном запуске флагманского смартфона HONOR Magic6 Pro, ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 с AI-технологиями и представила инновационные технологии для перехода в эру повсеместного использования искусственного интеллекта.

«Вступая в эру искусственного интеллекта, компания HONOR стремится внедрять ориентированные на человека инновации, которые обеспечивают совершенно новый бесшовный опыт взаимодействия для удовлетворения желаний и потребностей аудитории», — сказал Джордж Чжао, CEO HONOR. — «Мы рады объявить о глобальном запуске новых смартфонов и ноутбука HONOR с искусственным интеллектом, которые произведут революцию пользовательского опыта и смогут преодолеть границы взаимодействия человека с устройствами».

Раскройте магию искусственного интеллекта с HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Pro демонстрирует инновационные разработки в характеристиках экрана, качестве съемки и новом пользовательском опыте, основанном на использовании технологий искусственного интеллекта. Стремясь к инновациям, ориентированным на человека, HONOR представила MagicOS 8.0 — новейшую версию операционной системы на базе Android 14, в которой на уровне платформы реализованы новые возможности искусственного интеллекта и новый интерфейс, предугадывающий желания пользователей.

Функции Magic Capsule и Magic Portal обеспечивают пользователям HONOR Magic6 Pro более персонализированный и интуитивно понятный опыт. Нажатие на уведомления в Magic Capsule позволяет получить дополнительную информацию и воспользоваться быстрыми действиями без необходимости постоянного переключения между разными приложениями. Magic Portal использует технологии искусственного интеллекта для понимания контекста пользовательских действий и упрощает сложные взаимодействия между приложениями до одного простого действия. Например, Magic Portal распознает адреса в текстовых сообщениях и обеспечивает моментальный переход в Google Maps, а для изображений товаров реализован быстрый переход на маркетплейсы. Благодаря сотрудничеству с партнерами и разработчиками Magic Portal поддерживает более 100 популярных по всему миру приложений.

Демонстрация инновационных способов использования искусственного интеллекта

HONOR активно сотрудничает с отраслевыми партнерами, стремясь донести до потребителей как можно больше инновационных технологий. HONOR и Qualcomm внедрили большую языковую модель LLaMA 2 в HONOR Magic6 Pro, которая поможет выполнять такие задачи, как вопросы и ответы, создание текста и не только. Кроме того, для демонстрации возможных сценариев использования технологии отслеживания взгляда, компания HONOR продемонстрировала управление автомобилем без рук с помощью системы отслеживания взгляда HONOR Magic6 Pro на основе искусственного интеллекта. Экспериментальный концепт демонстрирует, как взаимодействие между смартфонами с искусственным интеллектом и автомобилями может выйти за рамки экранного или голосового управления, открывая сферу взаимодействия человека с устройством, которая таит в себе огромные возможности.

Профессиональное качество съемки с новой Al-камерой HONOR Falcon

Компания HONOR поставила перед собой задачу обеспечить возможность фотографировать спортивные события на профессиональном уровне за счет ультраскоростной съемки, быстрой и точной фокусировки, а также высочайшей детализации изображений. Новая тройная камера HONOR Falcon с технологиями искусственного интеллекта использует увеличенную в 28 раз обучающую базу для функции HONOR AI Motion Sensing Capture, обеспечивающую автоматический захват лучших моментов, включая спортивные активности. Усовершенствованная функция HONOR AI Motion Sensing Capture в смартфоне HONOR Magic6 Pro превосходит предыдущее поколение, охватывая более широкий спектр видов спорта и деятельности, таких как прыжки, танцы и боевые искусства, что делает ее идеальной для захвата важных моментов на спортивных мероприятиях и гонках.

Новейшая система камер HONOR Falcon включает телефотокамеру 180 Мп (f/2.6, OIS) с 2,5-кратным оптическим зумом и цифровым приближением до 100х. HONOR Magic6 Pro также оснащен 50 Мп ультраширокоугольной камерой (f/2.0, EIS) и основной камерой 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4 и f/2.0, OIS).



Ультрапрочный экран с защитой HONOR NanoCrystal Shield

HONOR Magic6 Pro оснащен наиболее устойчивым к падениям и царапинам экраном HONOR NanoCrystal Shield, который представляет собой слой нитрида кремния поверх нанокристаллического стекла. Известный своей твердостью и устойчивостью к царапинам, нитрид кремния обеспечивает повышенную прочность дисплея и исключительную долговечность, позволяя до 10 раз увеличить защиту при падении по сравнению с обычным нанокристаллическим стеклом.

HONOR Magic6 Pro оснащен лучшим в своем классе 6,8-дюймовым экраном LTPO Eye Comfort с низким энергопотреблением и самой высокой в отрасли ШИМ-частотой 4320 Гц, динамической яркостью, улучшенной функцией «Циркадный ночной экран» с поддержкой AI-алгоритмов и функцией Nature Tone.

Инновационная производительность

HONOR Magic6 Pro работает на базе мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 3, благодаря чему производительность CPU увеличилась на 30%, а производительность GPU — на 25%. Благодаря движку Qualcomm® AI Engine функции искусственного интеллекта в HONOR Magic6 Pro получили прирост производительности до 98% по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, мобильная платформа Snapdragon® 8 Gen 3 обеспечивает исключительный игровой опыт при сохранении энергоэффективности и длительной работы без подзарядки.

В HONOR Magic6 Pro используется совершенно новая кремний-углеродная батарея второго поколения с дискретным чипом управления питанием HONOR E1. Аккумулятор емкостью 5600 мА·ч демонстрирует исключительную производительность при низких температурах: пользователи могут воспроизводить видео с YouTube в течение 81 минуты при температуре -20°C, при этом расход заряда батареи составит всего 10%. Кроме того, благодаря проводной зарядке HONOR SuperCharge мощностью 80 Вт и беспроводной зарядке HONOR Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт пользователи могут зарядить HONOR Magic6 Pro до 100% всего за 40 минут.

HONOR Magic6 Pro занял 1-е место в глобальном рейтинге дисплеев DXOMARK, получив 157 баллов. Кроме того, по версии DXOMARK, HONOR Magic6 Pro стал лучшим в отрасли по качеству съемки, аудио, экрана, аккумулятора и селфи-камеры.

Планшет HONOR Pad 9

HONOR выпустила планшет HONOR Pad 9 для работы и развлечений в мобильном формате. Планшет оснащен 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и с частотой обновления 120 Гц, а также аудиосистемой с восемью динамиками, расположенными по трем сторонам. Дополнительно покупатели могут приобрести удобную клавиатуру для продуктивной работы с документами.

Тизер PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

На выставке MWC компания HONOR не только представила глобальную версию складного смартфона PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, но также показала тизер HONOR Magic6 RSR, вдохновленный автоспортом и отсылающий к эстетике гоночных автомобилей Porsche.

Цвета и доступность

Модель HONOR Magic6 Pro будет доступна в шалфейном зеленом из экокожи и графитовом черном цветах по цене от 1 299 евро. Отдавая дань уважения культовым автомобилям Porsche, модель PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR доступна в цвете агатовый серый по цене от 2 699 евро.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16, доступный в белом и полночном черном цветах, поступит в продажу со второго квартала 2024 года. Планшет HONOR Pad 9 будет стоить 349 евро.