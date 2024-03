Бренд HONOR на выставке MWC 24 получил 45 наград

Глобальный технологический бренд HONOR на выставке Mobile World Congress 2024 анонсировал новую стратегию по использованию технологий искусственного интеллекта и объявил о глобальном запуске флагманского смартфона HONOR Magic6 Pro и совершенно нового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16. Пользовательский интерфейс, основанный на намерениях, и функции экосистемного взаимодействия между устройствами Magic Portal и MagicRing на базе технологий ИИ получили широкое признание мировых СМИ.



В этом году на выставке MWC бренд HONOR получил 45 наград от СМИ. Журналисты Android Headlines присудили HONOR Magic6 Pro награду Best of MWC 2024. Android Police отметили, что с Magic6 Pro HONOR значительно повышает уровень аппаратного обеспечения и опережает конкурентов в некоторых ключевых областях. Журналисты CNET также отметили, что Magic 6 Pro — один из самых привлекательных Android-флагманов, доступных в этом году.

Впервые в истории HONOR ноутбук с искусственным интеллектом HONOR MagicBook Pro 16 был представлен на мировом рынке и получил одобрение мировых СМИ. Журналисты Mashable включили HONOR MagicBook Pro 16 в список лучших ноутбуков MWC 2024. Android Authority дали награду «Лучшее на MWC 2024» и отметили, что HONOR MagicBook 16 Pro — это мощный ноутбук, созданный для эпохи искусственного интеллекта. Кроме того, Trusted Reviews присудили HONOR MagicBook Pro 16 награду Best in Show, заявив, что технологии интеллектуального поиска изображений, краткого пересказа документов, понимания текста, функции AI Subtitle и Magic Text символизируют продуктивное будущее, где искусственный интеллект поможет в решении повседневных задач.



HONOR Magic V2 RSR также получил признание мировых СМИ. Смартфон удостоен престижной отраслевой награды GLOMO Best in Show, которая присуждается лучшим из представленных на выставке продуктов. Издание COSMOPOLITIAN включило складной смартфон в список лучших новинок на Лондонской неделе моды, заявив, что HONOR Magic V2 RSR стал революцией в дизайне.